Campania, Iannone: "Su liste d'attesa De Luca è ancora alle promesse" "I campani pagano l'addizionale Irpef tra le più elevate della nazione"

“De Luca governa la Campania da 7 anni e parla ancora al futuro. Dice che la Campania diventerà un modello in Italia per le liste d’attesa quando la realtà dice che la Campania per le liste d’attesa è una vergogna per l’Italia" a dirlo è il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

L'attacco di Iannone

"I campani pagano l’addizionale Irpef tra le più elevate della Nazione e non si vedono garantito neanche il diritto alla salute. Con De Luca tutto è straordinario o tutto lo sarà; peccato che i cittadini appena mettono il naso fuori di casa non trovano alcun riscontro di questo magico mondo di Alice”. Conclude il senatore Antonio Iannone.