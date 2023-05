Elezioni nel Salernitano, crollo affluenza: urne aperte anche oggi fino alle 15 Alle 23 di ieri si era recato a votare il 53,37% degli elettori

Urne aperte anche oggi nei 20 Comuni salernitani chiamati al voto per eleggere il sindaco. L'affluenza in provincia alle ore 23 di ieri è stata del 53,37% contro il 69,53% delle scorse elezioni amministrative: più di 15 punti percentuale in meno.

Complessivamente alle urne sono chiamati 129.498 votanti che potranno esprimere la propria preferenza anche oggi fino alle 15. Il comune dove si sono registrati meno elettori è stato Atena Lucana, con il 39,52% di affluenza. Quello dove hanno votato più persone è, per adesso, Giungano che registra il 70,86%.

I comuni al voto

Sono 20 i comuni al voto in provincia di Salerno: Aquara, Atena Lucana, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Giungano, Laviano, Montecorvino Rovella, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Pontecagnano Faiano, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Scafati, Scala.

A Campagna, Pontecagnano Faiano e Scafati, con più di 15mila abitanti, eventualmente, si potrà votare per il ballottaggio (in caso di mancata elezione del sindaco al primo turno), il 28 e 29 maggio.