Sport, Iannone (Fdi): "Inserimento in Costituzione ci inorgoglisce" "Un'occasione di rendere merito a tutti coloro che lo praticano"

“Il riconoscimento dello sport nell’articolo 33 della Costituzione è un passaggio che ci inorgoglisce. Questo è un lavoro di sintesi politica partito nella scorsa legislatura. È un momento importante, perché esiste un mondo di praticanti che lo attende da tanti anni. Una occasione di rendere merito a tutti coloro che lo praticano" a dirlo in Aula è il senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, primo firmatario delle Legge di Modifica Costituzionale.

"A destra c’è stata sempre una grande sensibilità nei confronti di questo settore. Non a caso la prima proposta di legge fu presentata anni fa da Giulio Maceratini ed è doveroso da parte mia ringraziare tutti i parlamentari che hanno espresso il voto favorevole. Lo sport è lo strumento migliore per raggiungere tanti obiettivi sociali. Rappresenta l’arma migliore per allontanare i giovani dalle devianze. Rappresenta lo strumento attraverso il quale raggiungiamo obiettivi di sanità pubblica e aiuta a coinvolgere anche chi ha qualche anno in più. Con questo governo lo sport è al centro e la creazione di un ministero ad hoc ne è la prova. Questo è solo il punto di partenza per un mondo straordinario che ha dato tutto per la nostra Nazione”, conclude il senatore Iannone.