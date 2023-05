Il deputato salernitano Bicchielli designato nella commissione Antimafia L'esponente di Noi Moderati: un onore e una responsabilità

"La designazione a componente della commissione Antimafia mi onora e mi carica di responsabilità, nei confronti della mia terra e di aree del nostro Paese che devono tornare ad essere sicure per i cittadini, attrattive per gli investimenti, adeguate a garantire un futuro ai nostri figli. Profonderò pieno impegno affinché i lavori di questo organismo parlamentare possano contribuire a fornire un quadro conoscitivo importante per la comprensione dei fenomeni criminali e per l’assunzione di decisioni adeguate". Lo dichiara Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati.

L'esponente politico salernitano è stato designato tra i componenti della commissione Antimafia.

I presidenti delle Camere hanno deciso di indire la prima convocazione della commissione parlamentare per il prossimo 23 maggio. La data è quella dell'anniversario della strage di Capaci, nella quale rimasero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. A dare l'annuncio in aula a palazzo Madama è stato il vicepresidente di turno dell'assemblea, Maurizio Gasparri.