Congresso nazionale di Noi Moderati con una folta delegazione salernitana Bicchielli guiderà la truppa centrista: "Siamo punto di riferimento"

Ci sarà anche una folta delegazione salernitana al congresso di Noi Moderati, in programma domani mattina al Marriot park hotel di Roma. "Il futuro è adesso, il contributo dei Moderati", è il filo conduttore del congresso che avrà inizio alle ore 10. Ad aprire i lavori il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi; a seguire ci saranno gli interventi del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, il vice premier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, il vice premier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Per la provincia di Salerno quella di domani è una giornata importante, la presenza di una folta delegazione rappresenta per noi la chiave di svolta, segno dell'importante lavoro portato avanti sul territorio - ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l'onorevole Pino Bicchielli - Fin dal giorno successivo alle Politiche ci siamo messi in moto per far sì che ogni comune della provincia di Salerno possa avere un referente di Noi Moderati in grado di fare da intermediario con il governo centrale e portare all'attenzione della politica nazionale le tematiche più importanti".

Salerno risponderà e sarà presente con una folta delegazione di suoi responsabili provinciali, quali dirigenti, amministratori ed ex amministratori guidati dal segretario provinciale Luigi Cerruti che, insieme, sono pronti a sostenere il progetto politico di Noi Moderati, quarta forza della coalizione di centro destra.

"Saremo presenti per dare un segnale forte: Noi Moderati a Salerno c'è e già alle recenti amministrative di Pontecagnano e Scafati ha fatto la sua parte, forti delle tante richieste di adesione al partito - ha dichiarato il segretario provinciale di Noi Moderati Salerno, Cerruti - Andremo avanti con la caparbietà che ci ha sempre contraddistinto".