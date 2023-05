Modifiche al Pnrr, Piero De Luca contro il ministro Fitto: "Irresponsabile" Il deputato Pd: il piano va attuato non smantellato

"Le dichiarazioni del Ministro Fitto riportate da La Stampa, al netto della smentita lessicale, sono davvero irresponsabili perché mostrano il vero volto di un esecutivo che considera il Pnrr come un peso e non come una straordinaria opportunità per il Paese". Così, in una nota, il capogruppo dem in commissione Politiche Ue Piero De Luca.

Per l'esponente politico salernitano "dopo mesi, il Governo continua con un atteggiamento disfattista e rinunciatario, che maschera una drammatica incompetenza e mancanza di visione per il futuro. La destra si è occupata finora solo di governance, peggiorandola gravemente, e non ha fatto nulla invece per avanzare sugli investimenti e sulle riforme già previste e finanziate per rendere l'Italia più giusta, sostenibile e competitiva. Lo ribadiamo con forza ancora una volta: il Piano va attuato non va smantellato. Le risorse ottenute con così grande fatica dai Governi Conte e Draghi vanno spese, non lasciate a Bruxelles. Ne va del futuro del nostro Paese", conlude il deputato Pd.