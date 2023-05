Bicchielli: "Noi Moderati forza politica determinante nel salernitano" Il deputato centrista a margine del congresso nazionale

"Con il congresso nazionale si apre una nuova pagina politico con la costituzione di Noi Moderati, già presente alla Camera e al Senato ma è diventato a tutti gli effetti un soggetto politico". Così l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro della commissione Difesa e della commissione Antimafia.

"Nel salernitano, Noi Moderati è già un soggetto politico: con il coordinatore di Scafati Filippo Sansone abbiamo presentato la nostra lista, Noi Moderati è la seconda della coalizione con quasi il 6% di preferenze, così come a Salerno ci stiamo radicando in tutta Italia - ha aggiunto l'onorevole Bicchielli -. Al congresso erano presenti tutti i leader del centrodestra: Giorgia Meloni prima di rientrare per occuparsi della tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna era in Giappone, abbiamo avuto la presenza del ministro Lollobrigida, dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani ma soprattutto ci sono tanti amministratori da tutta Italia".