Si torna alle urne: seggi aperti a Scafati e Campagna per i ballottaggi

Si torna alle urne a Scafati e Campagna: seggi aperti oggi e domani per i ballottaggi. Si voterà dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 29 maggio.

I ballottaggi

A Scafati la sfida è fra Pasquale Aliberti, già due volte sindaco, in campo per Forza Italia, e Corrado Scarlato, che corre per i moderati e il centrosinistra. Al primo turno elettorale del 14 e 15 maggio Aliberti ha ottenuto 11134 voti (il 40,98%) e le sue sette liste, tra cui Lega e Noi Moderati, 10753 voti (il 43,82%). Interamente civica la coalizione di Scarlato che al primo turno ha totalizzato 7418 voti (27,3%) e le sue sei liste 8142 voti (31,35 %).

A Campagna, invece, la sfida è fra Pierfrancesco D'Ambrosio e Biagio Luongo. Due candidati molto rappresentativi in città, entrambi di sinistra, divisi al primo turno solo da 54 voti.