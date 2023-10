Iannone: "Grazie al ministro Lollobrigida per la sua attenzione al salernitano" "Lavoreremo sempre con maggiore lena per rappresentare le istanze delle attività del territorio"

“La venuta in provincia di Salerno del Ministro Lollobrigida accompagnato dal Vice Ministro Cirielli è un segnale ulteriore dell’attenzione del Governo Meloni al nostro territorio e alle sue straordinarie eccellenze che significano anche tanta produzione, tanto lavoro ed uno dei migliori racconti dell’Italia nel mondo.

A Cetara, con la prima flotta d’Italia per la pesca del tonno che da sempre sostengo perché identificativa della nostra tradizione, fino a Battipaglia, dove ha incontrato le associazioni di categoria agricola, imprenditori della quarta gamma e della filiera lattiero casearia del nostro oro bianco, è stato un grande successo di partecipazione qualificata che ha lasciato molta soddisfazione di confronto. Insieme alla collega parlamentare Imma Vietri e a tutti i dirigenti di Fratelli d’Italia lavoreremo sempre con maggiore lena per rappresentare le istanze di queste attività produttive che sono storia, presente e futuro della nostra meravigliosa provincia”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania e parlamentare del collegio salernitano.