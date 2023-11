Sicurezza stradale, la senatrice Bilotti scrive al presidente Alfieri "Necessari interventi urgenti"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti ha inviato una lettera al presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, per chiedere interventi urgenti sulle strade provinciali di interesse del territorio comunale di Giffoni Valle Piana quali la Sp26/D Giffoni-Montecorvino, la Sp 25/B Giffoni-Curti-Serino, la Sp 196 Mercato-Ornito-Faiano e la Sp 368 Mercato-Terravecchia.



La richiesta arriva dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, che hanno messo in evidenza lo stato di assoluta precarietà in cui versano le strade in questione.



“La problematica della sicurezza stradale – spiega la senatrice Bilotti – deve essere prioritaria e risulta ancora più urgente alla luce della tragedia che ha visto morire un giovane di soli 18 anni, residente a Montecorvino Rovella, in via Marotti, strada utilizzata come alternativa alla Sp 26. Ovviamente, non sussiste un nesso causale diretto fra il precario stato di manutenzione delle strade sopra ricordate con tale immane tragedia. Tuttavia, non si può fare a meno di notare come i ritardi negli interventi sulle strade provinciali comportino necessariamente non solamente disagi, ma anche un aumento dei rischi derivanti dallo spostamento del transito, anche di mezzi pesanti, su vie secondarie spesso inadeguate".