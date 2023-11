Forza Italia, Lega e Noi Moderati tra i protagonisti delle prossime provinciali Presentata la lista. Bicchielli (NM): "Competizione irrilevante ma siamo in campo”

Forza Italia, Lega e Noi Moderati tra i protagonisti delle prossime elezioni provinciali. È stata consegnata a Palazzo Sant’Agostino la lista che vede insieme i tre partiti della coalizione di centrodestra.

“Partecipiamo a questa tornata elettorale per ribadire la nostra vicinanza ai cittadini che ci hanno concesso la loro fiducia e alla comunità tutta ma sappiamo quanto poco possa valere questa competizione - ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati, l’onorevole Pino Bicchielli - Attendiamo il ritorno al voto con la nuova riforma e solo allora le elezioni provinciali avranno realmente un senso”.

Il deputato salernitano ha poi ringraziato i consiglieri in quota Noi Moderati che hanno deciso di candidarsi: “Per quanto sia una competizione realmente inutile, il mio ringraziamento va ai consiglieri che hanno scelto di scendere in campo per provare a rappresentare i territori in un ente di prossimità per le amministrazioni comunali come per l’appunto le Province. Ci siamo, siamo pronti ancora una volta a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e provare a cambiare il volto di una provincia che ha tanto da dare ma sconta la presenza di un sistema che si limita a raccogliere voti e consensi per poi dimenticarsi dei cittadini”, ha aggiunto l’onorevole Bicchielli.

I candidati sono:

Giuseppe Del Sorbo, consigliere comunale Angri;

Giuseppe Ruberto, consigliere comunale Corleto Monforte;

Angelino Pasquale Aliberti, sindaco Scafati;

Giordano Walter, consigliere comunale Sarno;

Filippo Accardi, consigliere comunale Scafati;

Immacolata Famularo, consigliere comunale Oliveto Citra;

Luisa Destobbeleer, consigliere comunale Scafati;

Silvana Nardiello, consigliere comunale Montecorvino Pugliano;

Antonietta Marra, consigliere comunale Scafati;

Dario Ramaglietti, consigliere comunale Roccagloriosa;

Anna Di Motta, consigliere comunale Laurino.