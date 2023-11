Elezioni provinciali 2023, Salerno in Azione presenta la lista Casciello: “Con noi la buona politica non si nasconde in altre liste”

Salerno in Azione ha presentato questa mattina la lista di Azione per le elezioni provinciali del 20 dicembre.

I candidati per Salerno sono: Corrado Naddeo, Daniemma Terrone, Federico De Filippis, Ylenia Di Santi, Rosario Pacifico, Gelsomina Buonocore, Giovani D’Alessandro, Linda Maria Donato.

“Essere riusciti a presentare la lista di Azione per le elezioni provinciali dimostra quanto paghi il costante lavoro sul territorio, senza promesse improbabili ma con la chiarezza delle proposte, la serietà e la credibilità delle proposte che tengano a cuore i bisogni reali delle nostre comunità. Non è stato facile raccoglie il sostegno di quasi 120 consiglieri comunali che hanno sottoscritto la nostra lista ma il risultato è stato possibile grazie al generoso sostegno dei nostri candidati e di tutti i dirigenti e i militanti. Andiamo avanti così, convinti che non serva intrupparsi in altre liste nella speranza di conquistare un seggio macostruire un percorso, quindi una casa politica credibile per i riformisti, i liberali e i popolari anche in provincia di Salerno e in Campania. E questa è Azione. E’ una grande sfida, grazie a quanti ci hanno sostenuto sinora e ci sosterranno", il commento del Segretario provinciale Gigi Casciello.