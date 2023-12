De Luca, Iannone (Fdl): per il governatore Unesco è un termine sconosciuto "La Campania è la Regione che investe di meno in cultura"

“La Campania è la Regione che investe meno in cultura e De Luca si permette anche di parlare del risultato raggiunto con il riconoscimento per la lirica italiana. Questo ungulato delle istituzioni veramente non sa di cosa ciancia; per De Luca l’Unesco è una parolaccia, evidentemente. L’invidia che lo rode è accecante e non perde mai occasione per tacere. Meglio tacere e lasciare il dubbio di non capire nulla che parlare e confermarlo”. Lo dichiara il Senatore salernitano di Fratelli d’Italia, Componentedella Settima Commissione Cultura del Senato.