Teatro San Carlo, Sangiuliano replica da Salerno: «De Luca non aveva studiato» Il ministro della cultura torna all'attacco: «È come Eanda Osiris, vuole solo gli applausi»

Da Salerno il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano replica al governatore Vincenzo De Luca. L'ennesimo botta e risposta tra i due ruota attorno al riconoscimento dell'Unesco per il teatro San Carlo di Napoli. «Volete vedere le carte? Ovviamente il San Carlo, come ha spiegato il sottosegretario Mazzi, è pienamente inserito nel riconoscimento dell’Unesco. De Luca aveva poco studiato», ha detto Sangiuliano a margine del congresso provinciale di Fratelli d'Italia. «Noi facciamo cose concrete», ha aggiunto il ministro che ha rivolto un nuovo attacco all'ex sindaco di Salerno. «Poi c’è chi, invece, Wanda Osiris, l’avanspettacolo, vuole gli applausi dopo lo scalone, ma siamo a Natale, siamo generosi e quindi con spirito natalizio lo spettacolo va bene e quindi chi fa l’imitazione di Crozza, che a sua volta imita lui, è un moto circolare che si articola, va bene così».

Sangiuliano ha, poi, chiarito che non ha intenzione di candidarsi alle prossime regionali in Campania. «Questa è una domanda che voi fate quasi quotidianamente. Io ho risposto che devo fare i primi cinque anni il ministro alla Cultura del Governo Meloni, poi devo fare altri cinque anni il ministro del Governo Meloni, per il secondo Governo Meloni perché Giorgia Meloni rivincerà le elezioni; quindi, saremo al Governo fino al 2032. Nel 2032, io avrò 70 anni, fonderò un quotidiano e l’assumerò come vicedirettore», ha chiosato Sangiuliano che, tuttavia, ha rivendicato il lavoro portato avanti da Fratelli d'Italia.

«L’Italia, finalmente, ha un grande partito conservatore nel solco della tradizione dei grandi partiti conservatori occidentali, penso ai repubblicani americani, ai conservatori britannici. E, anche in Campania, Fratelli d’Italia si è molto consolidato, sia per quanto attiene il numero di iscritti, poi attraverso tutta una serie di adesioni. Per esempio, qui oggi abbiamo un consigliere comunale del comune di Giugliano, che ha aderito a Fratelli d’Italia e è fra i più votati in quel comune. Persone di qualità, tantissimi giovani, perché poi la politica ha un senso se si orienta soprattutto alle istanze e ai sentimenti delle giovani generazioni».