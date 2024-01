Elezioni Europee, da Nocera Inferiore parte la sfida di Italia Viva-Centro Appuntamento giovedì alle 16.45 presso il centro di aggregazione giovanile

Parte da Nocera Inferiore la campagna elettorale per le Europee di Italia Viva-Centro. Giovedì 11 gennaio alle 16.45 la città dell'Agro ospiterà un importante incontro politico presso il centro di aggregazione giovanile. Dopo i saluti della presidente Filomena Cusano e l'introduzione del consigliere comunale Rocco Vecchione, interverranno: la senatrice e coordinatrice Nazionale di Italia Viva, Raffaella PaitaM la deputata Maria Chiara Gadda; l'assessore regionale e candidato alle Europee, Nicola Caputo; i consiglieri regionale Tommaso Pellegrino e Francesco Iovino; il presidente regionale di Italia Viva, Lello Vitiello e la segretaria provinciale Anna Rosa Sessa.

"Le prossime elezioni del Parlamento europeo del 6 giugno 2024 - spiegano gli organizzatori dell'incontro - saranno particolarmente importanti non solo per l’Europa, ma momento fondamentale per la traiettoria futura del Paese e del nostro territorio".