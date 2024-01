De Luca condannato per danno erariale, Iannone: "La solita poca trasparenza" La vicenda dei vigili di Salerno distaccati in Regione: l'affondo del senatore di centrodestra

“La condanna contabile di De Luca è l’emblema di come viene governata la Campania: le risorse pubbliche vengono usate in maniera spregiudicata per conservare il potere e non per assicurate diritti, opportunità e servizi ai cittadini". E' il commento di Antonio Iannone, senatore di Fratelli d'Italia, a proposito della sentenza della Corte dei conti, che ha ravvisato il danno erariale a carico di Vincenzo De Luca.

Il governatore dovrà risarcire 100mila euro alla Regione per la vicenda dei quattro vigili del Comune di Salerno distaccati in Regione, retribuiti come dirigenti pur svolgendo mansioni di autisti.

"I danni erariali generati per personali esigenze sono una sistematica pratica che urla vendetta se si pensa alle condizioni in cui versa la Campania dopo 9 anni di amministrazione De Luca e Pd. La Schlein tace anche su questo?", l'affondo di Iannone.