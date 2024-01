Galleria Maiori-Minori, Bilotti: «Progetto scellerato, vicina ai cittadini» La senatrice del Movimento 5 Stelle: «Grave minaccia per l'integrità del patrimonio della Costiera»

"Ribadisco con fermezza la mia contrarietà alla costruzione della galleria tra Maiori e Minori". È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti. "Come già sottolineato nella mia interrogazione parlamentare presentata alla Camera nel 2020 - sottolinea la senatrice - le ragioni di questa opposizione sono chiare e restano immutate. La realizzazione di tale progetto scellerato rappresenta una grave minaccia per l'integrità del patrimonio naturale e culturale della Costiera Amalfitana, un sito riconosciuto dall’Unesco".



"Voglio esprimere - aggiunge - la mia vicinanza e il mio pieno sostegno ai cittadini e ai comitati ambientalisti che hanno recentemente manifestato il loro dissenso attraverso un flash mob. Le loro voci e le loro preoccupazioni sono fondamentali e devono essere ascoltate. Come rappresentante del popolo, è mio dovere garantire che le decisioni prese a livello regionale e nazionale rispecchino non solo il rispetto per l'ambiente, ma anche la volontà dei cittadini che vivono e amano questi luoghi straordinari. Continuerò a sostenere fermamente la loro causa e a lottare per la preservazione della nostra preziosa Costiera Amalfitana. Le mie preoccupazioni sul progetto che si sta mettendo in atto riguardano in particolare l'impatto ambientale devastante che una tale opera potrebbe avere in una zona di così elevato valore paesaggistico e storico. Inoltre, ritengo che ci siano alternative più sostenibili e rispettose dell'ambiente, come il potenziamento della mobilità ecosostenibile e dei trasporti pubblici, che dovrebbero essere considerate in maniera prioritaria se si vuole garantire a quell’area un futuro prospero e di sviluppo".