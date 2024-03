Scafati, Mario Aprea è il rappresentante del gruppo territoriale del M5S La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle: "Continua la crescita del nostro partito"

Grazie a un lavoro costante e capillare portato avanti da mesi finalmente anche Scafati ha un gruppo territoriale formalmente riconosciuto che potrà avanzare istanze e interlocuzioni sia con gli altri Gruppi e comitati del Movimento, sia con gli amministratori locali sempre ponendosi in ascolto dei cittadini e delle loro necessità. Dall’operato delle amministrazioni comunali al controllo del territorio, dalla tutela dell’ambiente alla mitigazione del dissesto idrogeologico, l’obiettivo è quello di diventare sempre più una forza politica ben radicata sul territorio, al servizio della comunità e delle sue istanze. Durante la serata di ieri, si è proceduto alla votazione del rappresentante del gruppo territoriale, che ha visto la designazione dell’attivista Mario Aprea. “Sono onorato di essere stato eletto rappresentante del gruppo territoriale Scafati”, ha dichiarato Aprea. “Un impegno verso la comunità che continuerà con sempre maggiore determinazione nel difendere i diritti dei cittadini".

“I gruppi territoriali sono le nostre comunità-laboratorio aperte a tutti, aderenti e simpatizzanti, che permetteranno alle tante persone avvicinatesi al M5S di diventare parte attiva della realtà civica di cui fanno parte", -. ha ribadito la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani. "Numerosi cittadini riuniti nel simbolo del Movimento e animati dalla volontà di contribuire al benessere del proprio territorio, condividendo i valori e gli intenti tracciati dal Presidente Giuseppe Conte, prima da premier, poi da capo politico del M5S. Un grazie ai tanti attivisti che venerdì sera hanno partecipato all’ incontro con l’entusiasmo di continuare a battersi per il rispetto delle regole e della res pubblica. Avere un gruppo territoriale radicato sul territorio, oltre a favorire la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra gli iscritti per sviluppare iniziative e progetti, conformemente agli indirizzi politici e all’unitaria attività politica del Movimento 5 Stelle, significa anche confrontarsi con chi amministra e con tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare il territorio”.