Noi Moderati, Paolo Guidone responsabile del dipartimento provinciale cultura "Rispetterò il compito che mi affidano tutto ciò mi onora"

Paolo Guidone, nominato responsabile del Dipartimento provinciale cultura per Noi Moderati. Uomo di Destra dalla tradizione clericale moderata, Guidone è un professionista stimato per il suo impegno politico identitario. Autore in numerose pubblicazioni (alcune come ghost writer, altre a sua firma) è impegnato, ormai da tempo, su tematiche di valorizzazione etnoregionale dei territori. Ha all’attivo numerose interviste, convegni, confronti con firme importanti nazionali ed internazionali. Guidone, ancora giovanissimo, si forma nel mondo delle cooperative, passando poi al settore bancario come analista finanziario specializzato in antiriciclaggio, fino ad approdare nel mondo dell’Istruzione dove ha ricoperto tra l’altro, su incarico, il ruolo di Direttore s.g.a. Laureato in Giurisprudenza ed Economia, è un profondo appassionato di Ricerca; dopo una esperienza come docente a contratto in C.I. di Relazioni Internazionali, Teoria dei Trattati, Storia dei Mercati Valutari, Guidone sostiene che Istruzione e Cultura siano le chiavi necessarie per essere protagonisti in un mondo globalizzato. “Abbiamo la necessità di valorizzare la nostra cultura, le nostre Tradizioni: noi stessi. In poche parole, ritengo, che valorizzare l’espressione identitaria che fa grande la storia millenaria dei nostri territori è un Dovere che ci appartiene. Siamo una Comunità, un Popolo che si fa Nazione: è, dunque, necessario un impegno della Cultura sia sul piano del dibattito metapolitico che su di un piano storico-antropologico. Parliamo di valori importanti dove Passato e visione di Futuro trovano la giusta dimora. Siamo Innovatori che camminano nel solco della Tradizione - ha detto Guidone - Ringrazio il Coordinatore Provinciale Luigi Cerruti e l’Onorevole Pino Bicchielli per la grande fiducia che mi dimostrano. Rispetterò il compito che mi affidano! Tutto ciò mi onora”. Il coordinatore provinciale di Noi Moderati Salerno Luigi Cerruti ricorda che “Noi Moderati punta sulla cultura a 360 gradi, mettendo i giovani al centro ed è per questo che abbiamo deciso di affidare il dipartimento provinciale a Guidone, ragazzo capace e un professionista. Con lui il dipartimento saprà davvero valorizzare il settore della cultura e ridare slancio alla provincia di Salerno”.