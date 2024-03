Politica salernitana a lutto per la morte di Italico Santoro Il cordoglio del sindaco e delle istituzioni per l'ex deputato Repubblicano

"Esprimo il profondo cordoglio della civica amministrazione per la scomparsa dell'onorevole Italico Santoro. Ai familiari ed amici giunga un abbraccio di condivisione del dolore per la perdita del caro congiunto". Così, in una nota, il sindaco di Salerno Enzo Napoli commenta la scomparsa dell'esponente politico.

"Italico Santoro è stato un protagonista imortante della vita della nostra comunità tanto da Cconsigliere comunale di Salerno quanto da deputato. Era fortemente ispirato ai valori del Partito Repubblicano del quale è stato esponente nazionale di spicco ed era profondamente attento alle istanze di sviluppo del proprio territorio e della propria gente. Ha vissuto la vita politica con competente dedizione fornendo un lucido contributo di analisi e proposta", ricorda il primo cittadino di Salerno.