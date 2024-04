Elezioni San Marzano sul Sarno, venerdì la prima assemblea di "Vivi San Marzano" "È giunto il momento di dare una svolta decisiva alla città"

Il comitato civico "Vivi San Marzano" ha rivolto un appello a tutti i cittadini di San Marzano sul Sarno "affinché si stia insieme in un momento cruciale per il futuro della nostra città". Con una lettera apperta i membri del gruppo hanno chiamato a raccoltà la cittadinanza in vista delle prossime elezioni Amministrative di giugno. "È giunto il momento di dare una svolta decisiva e intraprendere un percorso di radicale rinnovamento. Siamo convinti che San Marzano sul Sarno sia il luogo di un popolo virtuoso, laborioso e ricco di nobili intenti, un patrimonio di grandi ricchezze umane e sociali che merita di essere valorizzato", hanno dichiarato i vertici del comitato, invitando "caldamente tutti i cittadini ad unirsi in questa missione, mettendo in comune idee e energie per il bene comune".

In particolare "si incoraggiano i giovani a partecipare attivamente a questo processo di rinnovamento che è fondamentale per il nostro futuro collettivo". L'assemblea inaugurale si terrà venerdì 12 aprile, alle 19, presso il ristorante Malaga (via Pendino 2 - San Marzano sul Sarno). “Sarà un'opportunità senza pari per dare voce a tutti e per costruire insieme un programma e una squadra in grado di proiettare San Marzano sul Sarno verso un futuro luminoso e promettente. L'invito è esteso a tutti i cittadini marzanesi ed a coloro che amano questa città tanto quanto noi”, hanno concluso gli esponenti del comitato.