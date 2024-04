Caos in Costiera, Adinolfi: "Risolvere le criticità per non danneggiare turismo" L'allarme dopo le criticità sui trasporti nel periodo pasquale

“Risolvere le criticità per non danneggiare il comparto turistico campano”. È quanto chiede l'europarlamentare di Forza Italia Isabella Adinolfi, che lancia l’allarme dopo i disagi causati nel periodo pasquale dalla sospensione dei servizi di trasporto marittimo da e verso la Costiera Amalfitana, per via delle cattive condizioni meteo, e dalla carente offerta di trasporto pubblico su gomma che avrebbe dovuto condurre i turisti verso le località della Divina. "La situazione di stallo nel sistema di trasporto pubblico, verificatasi in giorni ad alta affluenza turistica, non solo ha arrecato disagio a migliaia di visitatori e cittadini, ma ha anche messo in luce carenze strutturali che non possono essere trascurate in vista della stagione estiva. Il turismo è un pilastro fondamentale per l'economia della Campania e, come tale, richiede una gestione efficiente dei servizi essenziali” sottolinea Adinolfi. "È essenziale - aggiunge - che le istituzioni locali, regionali e nazionali collaborino per garantire che il settore turistico, vitale per l'economia della nostra regione, non solo sia preservato, ma anche valorizzato e promosso attraverso servizi che ne esaltino la qualità e l'accessibilità. Investire nel miglioramento del trasporto pubblico è un passo fondamentale in questa direzione. Fornire gli strumenti per rendere sempre più attrattivo il territorio deve essere l'obiettivo di tutti".