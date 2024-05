VIDEO. Salernitana-Verona, spettacolare scenografia in Curva Sud: "Appartenenza" Gli ultras hanno voluto salutare a modo proprio la serie A

Appartenenza. È questo il messaggio lanciato dagli ultras della Curva Sud Siberiano che, in occasione dell’ultima gara casalinga contro il Verona, hanno realizzato una scenografia da brividi per salutare l’olimpo del calcio della serie A. Mentre le squadre scendevano sul rettangolo verde, il settore più caldo dell’Arechi è stato interamente ricoperto da un maxi-striscione con il simbolo del cavalluccio marino nella parte superiore ed i simboli della città (spiaggia di Santa Teresa, castello Arechi, piazza della Libertà, il Duomo e lo Stadio Arechi) in quella inferiore. Il tutto accompagnato prima dal grido “Salerno” e, poi, dal coro “Che importa se, è arrivata la retrocessione”. Quando il sipario è calato, poi, è spuntato un maxi striscione sulla balconata: “Salerno, Salernitana, Salernitanità: appartenenza!”, frase “accompagnata” e “preceduta” dalle mani dei bambini che, sabato pomeriggio, hanno collaborato all’allestimento della scenografia.