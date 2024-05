Caos elettorale a Nocera Superiore: sei liste finiscono sotto esame Il candidato sindaco Enrico Bisogno ha rinviato l'apertura della campagna elettorale

Caos elettorale a Nocera Superiore dove sei liste sono finite sotto esame da parte della commissione elettorale. Cinque di queste sono legate al candidato sindaco Enrico Bisogno (scelto dal sindaco uscente Giovanni Mar che, nella serata di ieri, ha comunicato il rinvio dell'apertura della campagna elettorale. "A causa di problemi burocratici legati alla presentazione delle liste, l’apertura della campagna elettorale del candidato sindaco Enrico Bisogno, prevista per domenica 12 maggio alle ore 11, è rinviata: ciò in attesa della decisione della Commissione Mandamentale Elettorale", si legge nella nota diffusa dallo staff del candidato sindaco.

"Nel pomeriggio di domenica, alle 15.30 nella segreteria di via Vincenzo Russo, si terrà un incontro con i delegati di ciascuna lista per un confronto sul prosieguo della competizione elettorale nelle more delle decisioni che saranno assunte dalla Commissione Mandamentale".

Sotto esame anche la lista di "Noi Moderati", a sostegno del candidato sindaco Gaetano Montalbano. Nella città dell'Agro è corsa a quattro per raccogliere l'eredità politica del sindaco uscente Giovanni Maria Cuofano: oltre ad Enrico Bisogno (scelto proprio dall'attuale primo cittadino) e Gaetano Montalbano, in corsa ci sono anche Rosario Danisi e Gennaro D'Acunzi.