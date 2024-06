Avvio stagione balneare, Adinolfi: "Massimo sostegno a imprenditori del settore" "Continuano a vivere in una condizione di grande incertezza"

«Massimo sostegno ai gestori degli stabilimenti balneari che continuano a vivere in una condizione di grande incertezza».

È quanto afferma l’europarlamentare di Forza Italia, Isabella Adinolfi, che all’inizio della stagione balneare coglie l’occasione per ribadire la sua vicinanza ad un settore che sta vivendo un momento difficile per via della questione legata alle concessioni balneari ed alla direttiva Bolkestein.

«È fondamentale – dice l’europarlamentare - trovare un equilibrio che rispetti le peculiarità del nostro sistema turistico e le legittime aspettative degli attuali concessionari. L'impegno di Forza Italia è volto a tutelare e valorizzare chi ha fatto della gestione delle spiagge un’eccellenza italiana. L’auspicio, quindi, è che il governo prosegua il dialogo con la Commissione Europea per trovare soluzioni condivise che permettano di evitare sanzioni e di assicurare la continuità lavorativa e imprenditoriale dei nostri stabilimenti balneari. Confido che, attraverso un lavoro comune, si possa salvaguardare un settore cruciale per l’economia e l’occupazione del nostro Paese».