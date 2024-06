Archiviazione per Iesu, Tommasetti: "Mai avuto dubbi" "Un professionista specchiato che l’Azienda Ruggi si è lasciata sfuggire"

“Felice per l’archiviazione del procedimento a carico del professor Severino Iesu”. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, commenta il proscioglimento del primario e della sua equipe, a lungo punti di riferimento della Cardiochirurgia d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno. Iesu e i suoi erano a processo per il decesso di un paziente nel novembre 2022 ma il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta congiunta di archiviazione del pubblico ministero e della difesa,

confermando la piena regolarità della condotta dei medici.

“Non ho mai dubitato dell’integrità e dell’innocenza di Severino Iesu. L’unico procedimento pendente a suo carico a Salerno si conclude con l’archiviazione. Da parte mia non posso che rinnovare la stima per l’operato di un professionista specchiato, che l’Azienda Ruggi si

è lasciata sfuggire senza neanche provare a trattenerlo, insieme a tutta la sua squadra”.