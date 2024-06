"In piazza Vittime del Terrorismo scritte che inneggiano alle Brigate Rosse" La denuncia del senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone

“Nel degrado complessivo in cui versa la città di Salerno spicca Piazza Vittime del Terrorismo a Torrione" Lo denuncia in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio salernitano. "Il giardino, dedicato alla memoria dei 3 servitori dello Stato Antonio Palumbo, Antonio Bandiera e Mario De Marco, uccisi dalle Brigate Rosse nel 1982, sembra un angolo di savana in Città; la lapide muraria che denomina la piazzetta a memoria della strage di Salerno è illeggibile e sbiadita; sul muro adiacente addirittura campeggia una scritta con tanto di stella a cinque punte che proprio in quel luogo inneggia alle Brigate Rosse. E’ un oltraggio alla memoria di cui il Comune di Salerno non si accorge e soprattutto non fa nulla per cancellare l’offesa e ripristinare il decoro che meriterebbe un luogo così. Vista la totale assenza e sciatteria del Comune presenterò una interrogazione parlamentare anche perché è molto preoccupante che dopo oltre 40 anni ci siano persone che impunemente oltraggiano e inneggiano a quella triste stagione. Saranno troppo impegnati a combattere l’inesistente rischio fascismo per non vedere i comunisti che ancora si permettono di essere nostalgici delle Brigate Rosse?”, conclude Iannone.