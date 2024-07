M5S, Villani: "Lavori al Molo Cassone di Amalfi, depositata interrogazione" "Stanno limitando l'accesso e creando disagi significativi per turisti e residenti”

“Questa mattina il Consigliere regionale Michele Cammarano ha depositato un'interrogazione urgente riguardante i lavori di manutenzione in corso al molo Cassone di Amalfi, noto anche come molo Pennello. Dal 12 giugno 2024, la Regione Campania ha avviato lavori di manutenzione straordinaria al molo Cassone per riparare i danni causati dalle recenti mareggiate. Questi interventi, seppur necessari, hanno comportato una parziale interdizione del molo, limitando l'accesso e creando disagi significativi per turisti e residenti. Giornalmente, il molo Cassone accoglie migliaia di visitatori nel periodo estivo, rendendo cruciale la gestione dei lavori per minimizzare i disturbi alla fruizione del sito e ai commerci locali. Le segnalazioni pervenute indicano che i lavori attualmente sono programmati solo durante le ore del mattino, con prospettive di protrarsi per l'intera stagione estiva. Questo approccio solleva preoccupazioni circa la durata complessiva dei lavori e l'impatto continuato sulle attività turistiche e commerciali”. A denunciarlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Alla Giunta sono state chieste informazioni precise circa la tempistica prevista per il completamento dei lavori al molo Cassone e la fattibilità di implementare ulteriori turni di lavoro distribuiti nell'arco della giornata, al fine di accelerare il completamento dei lavori e mitigare i disagi attuali. La nostra priorità è garantire che i lavori di manutenzione siano eseguiti con efficienza e nel minor tempo possibile, rispettando al contempo le esigenze della comunità locale e dei visitatori. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e ad agire per assicurare una soluzione tempestiva e efficace”. -conclude Villani-.