Fratelli d'Italia, Carmine Amato lascia il consiglio provinciale Fabbricatore: la logica della rotazione introdotta da Cirielli è occasione di crescita per tutti

“È emblematico che, in concomitanza col primo consiglio comunale a Nocera Superiore, arrivino le dimissioni da consigliere provinciale del neo eletto consigliere comunale Carmine Amato. Segno tangibile di quella democrazia all’interno di Fratelli d’Italia – introdotta nel 2010 dal vice Ministro Cirielli quando era presidente della Provincia di Salerno – che dà la possibilità a tutti, attraverso un meccanismo di rotazione, di crescere politicamente e di fare esperienze amministrative. Ringrazio il sindaco Sonia Alfano, che allora accettò immediatamente l’avvicendamento in consiglio provinciale, e tutti coloro che si sono succeduti, mossi sempre da un grande spirito di abnegazione e di comune visione politica. Il nostro partito è in continua crescita sul territorio grazie all’impegno di tutti – dai nostri parlamentari ai nostri amministratori, iscritti e simpatizzanti – e alla determinazione che contraddistingue le donne e gli uomini di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno”. Lo dichiara il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore.