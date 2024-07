Festival Giffoni, ancora polemiche: "Solo Venezia ha preso più soldi..." Il botta e risposta a distanza tra il patron Gubitosi e il senatore Iannone

"Mi dispiace che il direttore Gubitosi metta in piedi una polemica inesistente quando il dato storico del Governo Meloni dice che il Giffoni Film Festival è secondo per finanziamenti solo alla Mostra del Cinema di Venezia. L’amico Claudio sa bene come stanno le cose; capisco il suo attaccamento ad un evento che certamente è stato capace di rendere una vetrina internazionale ma non si può avere un atteggiamento da Dracula alla presidenza dell’Avis. Bisogna essere onesti intellettualmente e non si può attaccare il Ministro Sangiuliano dicendo che manca un dialogo e ci sia una precisa volontà di definanziare il Giffoni". Così, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone.

Prosegue dunque lo scontro a distanza sui soldi messi a disposizione per il Festival del cinema per ragazzi: "Non voglio credere che gli sia stato lasciato un mandato politico dalla sfilata di Schlein, Conte e Fratoianni che si vedono a Salerno ed in Campania solo per passerelle. Non mi sembra che nei lunghi anni che sono stati al Governo abbiamo mai pensato di mettere il Giffoni tra gli eventi finanziati in maniera dedicata e senza la necessità di partecipare con richiesta alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo. Su questo al direttore Gubitosi avevo dato ampia disponibilità a lavorare su un progetto di legge ad hoc nella scorsa legislatura ma non ho mai ricevuto le necessarie documentazioni per procedere. Forse nella scorsa legislatura non si doveva dare fastidio al Ministro o i Parlamentari d’opposizione non interessavano. Mi fa specie anche l’appello rivolto a noi oggi visto che quest’anno i parlamentari, con una sola eccezione da quello che si vede dalle figurine, non siamo stati neanche invitati. Non tutti abbiamo il padre governatore ma più che farcene una ragione siamo orgogliosi dei padri nostri. Credo che sia meglio chiudere qui ribadendo che l’attenzione ed il dialogo per il Giffoni non è mai mancato e mai mancherà per tutto quello che rappresenta per il nostro territorio, la cultura ed i giovani. Meglio evitare le scenette scarse di ciò che con il Festival nulla c’entra e che ne depaupera il valore, insegniamo anche ai giovani l’onestà intellettuale che non può essere piegata a strumentalizzazioni politiche. Al direttore Gubitosi è confermatissimo l’affetto e la stima ma il dialogo non si cerca così, facendosi strumento di chi non ha fatto nulla di più per il Giffoni", l'affondo di Iannone.