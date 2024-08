Riforme, Cirielli da Casal Velino: "Il Governo Meloni sta cambiando l'Italia" Prosegue il tour di Fdi nelle principali città e località turistiche

Continua l’impegno estivo di Fratelli d’Italia, che coinvolge esponenti nazionali e locali del partito, attraverso le principali città e località turistiche, per la campagna “Stiamo cambiando l’Italia: le iniziative estive di Fratelli d’Italia”. All’appuntamento di Casal Velino ha partecipato il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. Erano inoltre presenti Imma Vietri e molti ammnistratori e dirigenti provinciali.

“Agli abitanti del luogo, a tutte le persone accorse dai paesi limitrofi e ai tantissimi turisti abbiamo raccontato l’operato del Governo, di cui mi pregio di far parte, e i traguardi da raggiungere per rivoluzionare la Nazione, così come promesso nel nostro programma elettorale. In particolare ci siamo soffermati sulle quattro grandi riforme finalizzate ad eliminare i sistemi di potere e le lungaggini burocratiche: premierato, autonomia differenziata, giustizia e fisco. Il Governo Meloni sta cambiando l’Italia”, ha dichiarato il Vice Ministro Cirielli.