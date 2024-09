Sanità, Vietri (FdI): "Solidarietà alla primaria del Pronto Soccorso aggredita" "Gli auguri di una pronta guarigione"

"Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla dottoressa Giovanna Esposito, primaria del pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore (Salerno), che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente con calci e pugni dai familiari di una paziente". Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. "Alla dottoressa Esposito gli auguri di una pronta guarigione con la speranza che possa riprendersi quanto prima dall'accaduto. Troppo spesso chi opera negli ospedali, oltre a svolgere un ruolo delicatissimo, deve far fronte ad altissimi livelli di stress acuiti anche dalle preoccupazioni dei parenti dei pazienti. Tutto ciò però - aggiunge Vietri - non può e non deve mai sfociare nella violenza nei confronti di chi lavora nei nostri ospedali e lo fa con dedizione, tutti i giorni, per prendersi cura delle persone. Il Governo Meloni è al lavoro da tempo per tutelare maggiormente la sicurezza di medici e infermieri. Il Ministro Schillaci, d'intesa con il Ministro Nordio, ha annunciato di voler introdurre sempre l'arresto in flagranza anche differito per chi aggredisce gli operatori sanitari. Una misura concreta che si andrà ad unire all'aumento delle pene per chi commette le violenze (già previsto nel 'decreto bollette') e all'istituzione della procedibilità d'ufficio. Inoltre, grazie all'interessamento del Ministro Piantedosi, sono state poste le condizioni per aumentare, com'è avvenuto già negli ultimi mesi, anche i Presidi di Polizia presso gli ospedali. Si tratta di provvedimenti attesi da anni, che dimostrano la grande attenzione del Governo Meloni verso gli operatori sanitari" conclude Vietri.