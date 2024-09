Accordo di Coesione, Bicchielli (NM): "Ora si faccia buon uso di queste risorse" “Con questo accordo sarà possibile dare risposte immediate alle esigenze del territorio"

“Bene l’accordo di coesione sottoscritto con la Regione Campania. Grazie al presidente Giorgia Meloni e al ministro Fitto che, ancora una volta, hanno mantenuto l’impegno preso con il territorio”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro della commissione difesa e antimafia dopo che questa mattina a Palazzo Chigi è stato sottoscritto l’accordo di coesione, nel pieno rispetto delle esigenze del territorio. “Con questo accordo sarà possibile dare risposte immediate alle esigenze del territorio, ai tanti bisogni delle singole comunità, assegnando 22,6 miliardi di euro per investimenti, soprattutto in infrastrutture, finalizzati alla riduzione degli storici divari territoriali che caratterizzano il nostro Paese - ha dichiarato l’onorevole Bicchielli- Auspichiamo si faccia buon uso dei fondi concessi alla Regione, andando ad incidere rispetto a quelle che sono le priorità senza il consueto sperpero di risorse pubbliche come puntualmente avviene in Regione”.