Solidarietà dai sindaci a Alfieri, Cirielli: atto eversivo contro magistratura "Il livello penoso della cosa pubblica creata dal sistema De Luca - Alfieri"

"Un vero e proprio atto eversivo al limite dell’intimidazione istituzionale contro la Magistratura, che conferma il livello penoso della cosa pubblica creato dal sistema De Luca-Alfieri. Chissà cosa ne pensa il super Procuratore Roberti, votato come europarlamentare da molti di questi sindaci e naturalmente dallo stesso Alfieri”.

Lo dichiara in una nota stampa, Edmondo Cirielli coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia che continua: "Ma mai, né io né i tanti amministratori che ci sostenevano e credevano nella nostra innocenza, ci siamo permessi di fare un documento cumulativo di solidarietà e sostegno. Infatti la solidarietà può essere un fatto personale ma mai istituzionale in questi casi.

Il conformismo clientelare che si desume dal contenuto della nota di solidarietà di alcuni sindaci del Cilento per Alfieri è per questo gravissimo; per quello che mi riguarda, anche più grave dei reati contestati ad Alfieri“.