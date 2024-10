Salerno, Iannone: "In città c'è un enorme problema sicurezza legato ai migranti" La denuncia del senatore salernitano dopo la rissa avvenuta l'altra sera a Torrione

“Chi per anni ed ancora oggi parla di accoglienza facendo il buonista è responsabile del disastro sociale generato. A Salerno città, dopo una certa ora, esistono zone che sono completamente fuori controllo con spaccio e risse tra extracomunitari". Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio salernitano e Commissario Regionale del partito in Campania.

"Scene di caccia come l’accaduto dell’altra sera a Torrione sono sempre più frequenti ed è pericoloso uscire soprattutto per donne, anziani e fasce più deboli ed esposte a reati predatori ed aggressioni. Una realtà invisibile al sindaco di Salerno che non ha trovato di meglio da fare che andare a solidarizzare con la Ong dissequestrata da una certa magistratura che pensa a contrastare il Governo Meloni che sta profondendo ogni sforzo per arginare il disastro sociale che la sinistra ha scaricato sui cittadini. E’ tempo che anche le Istituzioni locali facciano la loro parte per controllare il territorio e non avere solo un fantomatico assessore comunale alla sicurezza che pensa a fare cassa con multe stradali. A Salerno i cittadini onesti hanno solo doveri mentre si finge di non vedere immigrati che spadroneggiano. Il solito vizio ideologico del Pd”, conclude Iannone.