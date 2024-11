M5S, Villani: "Nasce il gruppo territoriale di Nocera Inferiore" “Auguri di buon lavoro al Prof. Giacomo Franco”

Nella serata di ieri giovedì 21 Novembre si è riunito per la prima volta il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Nocera Inferiore. Si tratta di un ulteriore, importante, tassello della riorganizzazione messa in atto dal Movimento sui territori.

“Sul territorio di Nocera Inferiore molti degli iscritti ci sono da quando è nato il Movimento nel 2009 - commenta il neoeletto Giacomo Franco - ma in forma spontanea e talvolta un po’ disorganizzata. Da oggi invece abbiamo un Gruppo Territoriale formalmente riconosciuto che potrà avanzare istanze ai nostri vertici e che soprattutto si porrà in ascolto dei cittadini e delle loro forme associative. L’obiettivo ultimo è quello di diventare sempre più una forza politica radicata sul territorio, al servizio di cittadini, associazioni e comitati che spesso non sanno a chi rivolgersi per trasmettere segnalazioni, problemi e proposte.”

Ad oggi hanno aderito una quarantina di persone. “C’è un bel mix di attivisti storici e persone che per la prima volta partecipano ad una iniziativa politica come la nostra. Altre ancora si stanno avvicinando in questi giorni. Il denominatore comune è l’apprezzamento nei confronti del nostro presidente Giuseppe Conte, che in tanti ha lasciato un ottimo ricordo di quando era presidente del consiglio”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Virginia Villani

Durante la serata si è proceduto alla votazione del rappresentante del Gruppo Territoriale, che ha visto la designazione del Prof. Giacomo Franco. “La riorganizzazione territoriale non rappresenta solo un nuovo metodo di confronto interno - dichiara Villani - ma è una nuova fase di quel Movimento che, fondato da Grillo e Casaleggio, vede ora sotto la guida di Giuseppe Conte un moderno partito politico, il terzo per importanza a livello nazionale, che ha dato un grande contributo al rinnovamento politico nella scorsa legislatura e si prepara ad essere ancora protagonista in futuro proprio grazie a questo processo di riorganizzazione.