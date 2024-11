Noi Moderati, Bicchielli: "Si rafforza area moderata" "Determinante nella coalizione di centro destra"

«È sbagliato definirci la quarta gamba del centrodestra. Noi siamo una delle quattro gambe che compongono la coalizione, e oggi l’area moderata si rafforza, diventando sempre più determinante all’interno della coalizione di centrodestra, mentre appare sempre più marginale nel campo largo a guida PD, come dimostrato dalle recenti elezioni regionali». Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati, a margine dell’iniziativa “Con Centro Popolare Noi Moderati cresce”, organizzata da Centro Popolare a Napoli.

«Dopo le elezioni politiche, abbiamo partecipato a tutte le tornate elettorali regionali e amministrative, consolidando una presenza territoriale che cresce giorno dopo giorno. L’arrivo di figure come Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Giusy Versace e tanti altri amici ha ulteriormente rafforzato la nostra proposta politica. Stiamo costruendo un governo pragmatico, come ha sottolineato oggi anche il ministro Crosetto, e i numeri ci danno ragione: abbiamo raggiunto i livelli più alti di occupazione giovanile e femminile nel Mezzogiorno», ha sottolineato Bicchielli.

Il deputato ha poi aggiunto: «Ringrazio Mara Carfagna per essere qui. La sua storia, la sua cultura e il suo approccio rappresentano un punto di riferimento per tutti noi. Oggi vogliamo continuare a costruire un partito serio e pragmatico, lontano dai grandi discorsi ideologici ma vicino ai problemi concreti delle persone».