Noi Moderati Salerno, aderisce l'avvocato Marilena Voto "Condivido pienamente i principi, i valori e gli ideali del movimento"

Noi Moderati Salerno cresce e si struttura. Il partito, guidato a livello provinciale da Luigi Cerruti, da oggi può contare sul sostegno di uno stimato avvocato salernitano, Marilena Voto, che mette a disposizione delle attività dello sportello d’ascolto promosso dalla responsabile organizzazione Sonia Senatore, la sua professionalità in materia tributaria.

«Con grande entusiasmo ho accettato l'invito del mio collega e amico, il coordinatore cittadino di Noi Moderati, l'avvocato Ciro Sammartino, ad entrare a far parte della squadra di Noi Moderati Salerno. Condivido pienamente i principi, i valori e gli ideali del movimento», ha dichiarato l’avvocato Marilena Voto. «Sono stata accolta con grande calore da tutti, in particolare dalla responsabile organizzazione Sonia Senatore, persona estremamente sensibile e responsabile regionale del Centro Ascolto del Disagio».

L’avvocato Voto esercita la professione legale da quasi 25 anni, iscritta all’ordine degli avvocati di Salerno. Ha sempre lavorato nel campo del diritto civile, con una crescente passione per il diritto tributario. Negli ultimi anni, si è dedicata con particolare interesse a questo settore, estremamente attuale e in continua evoluzione.

«Pur essendo ancora neofita in ambito politico, sento il forte desiderio di mettermi in gioco, di impegnarmi per la mia comunità e di supportare i miei concittadini, portando il mio contributo nel settore in cui ho maturato competenze. Desidero anche ringraziare l'onorevole Bicchielli, che ha sostenuto il mio ingresso nella squadra, e il coordinatore provinciale Luigi Cerruti. Confido di poter essere di aiuto ai miei concittadini, che spesso si sentono sfiduciati dalla politica, percepita come lontana e distante. Il mio impegno sarà quello di essere presente, di stabilire un contatto diretto con gli altri e di offrire l'aiuto che potrò, mettendo a disposizione le competenze che ho acquisito in questi anni», ha poi aggiunto l’avvocato Voto.

«Benvenuta nella squadra di Noi Moderati all’avvocato Marilena Voto. La sua professionalità al servizio dello sportello d’ascolto è un punto di forza per noi. Sappiamo di poter contare su una professionista valida e a lei non posso che augurare buon lavoro», ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.

«Siamo felici di avere in squadra l’avvocato Voto, professionista di spessore che fin dal primo momento ha messo a disposizione del nostro partito le sue competenze e la sua professione. La squadra si rafforza e si struttura, andiamo avanti seguendo l’esempio del nostro deputato, l’onorevole Pino Bicchielli», hanno dichiarato Ciro Sammartino e Sonia Senatore, rispettivamente coordinatore provinciale e responsabile organizzazione.