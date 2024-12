Siccità, sostegno alle aziende del sud, Iannone: grazie al governo "Mantenuti gli impegni"

Un risultato eccezionale per il Sud e le sue imprese agricole che quest’anno hanno subito danni a causa della siccità. Evidentemente, il Governo Meloni mantiene gli impegni e lo fa nel miglior modo possibile, intervenendo fattivamente per la risoluzione del problema e destinando la significativa somma di 112,2 milioni di euro, che si aggiungono alle risorse stanziate precedentemente nel DL Agricoltura, pari a 15 milioni di euro, per un totale di oltre 127 milioni di euro. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania che continua: " Insomma, gli obiettivi dell’azione del Governo, attraverso il grande lavoro del Ministro Lollobrigida, di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare sono stati raggiunti, consegnando a questo settore un ruolo da protagonista. Un significativo cambio di passo da parte del Governo Meloni nella gestione del rischio e delle assicurazioni per quanto concerne i fenomeni climatici che causano duri colpi all’agricoltura. Imprenditori agricoli non più soli e abbandonati di fronte a fenomeni climatici avversi ma con la consapevolezza di poter contare sull’ausilio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in caso di necessità".