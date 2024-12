Fondi per la piscina Vitale, Iannone: "Grazie al Governo Meloni" “Da troppo tempo questo luogo simbolo di Salerno è nell’abbandono”

"Attraverso il bando di sport e periferie, il Governo Meloni finanzia il progetto per ristrutturare lo storico e glorioso impianto sportivo di Torrione. Da troppo tempo questo luogo simbolo di Salerno è nell’abbandono con il Comune che non riesce a far fronte alla situazione". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio salernitano.

"La Presidenza del Consiglio, con il Presidente Meloni, il Ministero dello Sport, con il Ministro Abodi, hanno dimostrato attenzione e sensibilità verso la città di Salerno e grazie a questo finanziamento di un milione di euro sarà possibile far tornare a splendere e tornare fruibile l’impianto della piscina Vitale.

Diversamente da De Luca che finanzia progetti solo ad “Amministrazioni amiche”, il Governo Meloni finanzia strutture per il bene delle comunità. In particolare sullo sport, che è di tutti, e ricordo che solo qualche mese fa sono stati finanziati, sempre dal Governo nazionale, oltre 28 milioni di euro per la rigenerazione di impianti sportivi di moltissimi comuni della provincia di Salerno, cioè con fondi di sviluppo e coesione furono finanziati tutti i progetti che erano rimasti esclusi sul bando sport e periferie 2023. Mai nessun Governo Nazionale aveva denotato tanto investimento sullo sport ed in particolare sull’impiantistica che è quello che serve per la promozione della cultura di base dello sport, dello sport per tutti in attuazione della nuova disposizione Costituzionale di cui mi onoro di essere stato primo firmatario".