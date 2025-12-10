Picerno-Salernitana, si attende il via libera del Gos per la prevendita Settore ospiti da 635 posti, sarà corsa al biglietto

Giornata cruciale. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera alla corsa ai biglietti per il settore ospiti in vista di Picerno-Salernitana, match in programma sabato alle ore 14:30. Nel primo pomeriggio è atteso il via libera del Gos che darà il semaforo verde alla trasferta dei tifosi granata. Dal Viminale non sono arrivate indicazioni in materia di ordine pubblico, con conseguente corsa ai tagliandi senza restrizioni. Il settore ospiti del Curcio potrà ospitare un massimo di 635 tifosi granata. Si preannuncia quindi un sold-out in pochissimi minuti, con scorte di biglietti che andranno praticamente in fumo.

Da capire se sarà aperta la vendita online (il circuito di acquisto cui aderisce il Picerno è GO2), oppure, come già successo nelle precedenti trasferte per la Salernitana, sarà obbligatorio acquistare il tagliando presso i punti vendita fisici legati al circuito di acquisto.