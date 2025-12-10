Salernitana, manovre in entrata: si pensa ad un rinforzo per reparto Niente rivoluzione ma acquisti mirati. Faggiano al lavoro, Lescano è il sogno, possibilità Cuppone

L’arrivo di Longobardi ha sistemato la corsia destra (Ubani è il favorito ad andare via anche dopo il rilancio di Quirini nella posizione di mezzala con il Trapani). La Salernitana inizia ad interrogarsi sul mercato e prova ad anticipare le prime manovre. La volontà forte del direttore sportivo Daniele Faggiano è quella di non rivoluzionare la rosa attualmente a disposizione ma di inserire nel motore innesti in grado di innalzare il tasso tecnico e risolvere i problemi ravvisati in questa prima parte di stagione.

Difesa, serve velocità

Oltre al ritorno di Cabianca nel prossimo gennaio, il direttore sportivo Faggiano vuole dare maggiore dinamismo ad un reparto difensivo che sta facendo fatica. Dal Pescara piace Letizia, con l’asse con i biancazzurri che si sta riscaldando di nuovo dopo l’affare Ferraris sul gong del mercato estivo. La Salernitana è pronta ad accelerare anche per Tosto junior. L’Empoli lo cede in prestito, il club granata reputa il classe 2006 un calciatore funzionale al credo tattico di Raffaele ed è pronta ad accelerare. Possibile l’uscita di Frascatore, tra gli elementi che non hanno convinto. Dall’Avellino piace sempre Enrici, diventato però titolare in queste ultime settimane. Sempre dai lupi sono in uscita Rigione e Manzi dopo le esclusioni con Empoli e Sudtirol per scelta tecnica.

Centrocampo, obiettivo mezzali

In mezzo al campo serve un calciatore che completi la linea mediana con qualità di incontrista ma anche con il giusto dinamismo che permetta un attacco allo spazio costante. Dal Pescara, dopo aver corteggiato senza fortuna Meazzi in estate, la Salernitana ha adocchiato Squizzato, classe 2003 e jolly degli abruzzesi. Un nome di categoria superiore è Majer, attualmente al Mantova, già vicino per due sessioni di mercato ai granata durante il suo periodo alla Cremonese.

Attacco, il sogno è Lescano

Per il reparto offensivo invece Faggiano ha un sogno ed è quello che rimanda a Facundo Lescano. L’attaccante è in uscita dall’Avellino, dopo aver vissuto la seconda parte del girone d’andata con i lupi in panchina e senza chance per lasciare il segno. I lupi aprono all’addio ma solo in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Più difficile arrivare a Bruzzaniti, per il quale il Pineto chiede mezzo milione di euro. Una soluzione che accontenterebbe Raffaele invece è Cuppone, già allenato all’Audace Cerignola.