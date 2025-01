Donna in rianimazione dopo 2 ore per un soccorso, Iannone: caso il parlamento "Presenterò un'interrogazione, maggiore tempestività può fare la differenza"

“Una donna di 52 anni rischia la vita e deve attendere due ore per un soccorso. Questa è la Sanità di De Luca in Campania. Presenterò un’interrogazione parlamentare per capire come mai non si riesce a garantire neanche che almeno una tra la guardia medica di San Mauro e di Acciaroli sia sempre operativa. Certamente esiste un problema di carenza di medici per effetto del fatto che per anni nessun Governo sia intervenuto per passare dal numero chiuso al numero programmato come invece ha fatto il Governo Meloni, ma le soluzioni organizzative di buon senso nella sanità campana mancano completamente. In casi come quello della 52enne di San Mauro una maggiore tempestività può fare la differenza tra la vita e la morte. Guardie mediche sguarnite e non organizzate considerando l’estensione territoriale, ambulanze con a bordo solo infermieri sono il racconto drammatico di una sanità che non esiste, soprattutto nel Cilento.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del Collegio salernitano.