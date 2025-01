Sanità, Vietri (FdI): "Schillaci valuti invio ispettori all’ospedale di Nocera" L'appello della deputata salernitana di Fratelli d'Italia

"Non si può più tollerare il caos che, ormai quotidianamente, si verifica al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Quanto accaduto nella notte tra il 3 e 4 gennaio è soltanto un episodio fra i tanti. Per questo, attraverso un'interrogazione parlamentare, chiederò al Ministro della Salute, Orazio Schillaci di valutare l'invio di una Commissione Ispettiva". Lo annuncia, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera.

"File di ambulanze, pazienti abbandonati per ore su lettini e barelle molto spesso insufficienti, perenne carenza di personale scaturita da oltre 10 anni di blocco del turnover, in cui i governi tecnici o di sinistra hanno preferito strapagare esterni gettonisti invece di valorizzare i medici del Servizio sanitario nazionale. E' evidente, quindi, che la situazione sia totalmente fuori controllo per colpa dell'assenza di una pianificazione e organizzazione efficace che, inevitabilmente, comporta ricadute negative sia per l'utenza sia per il personale sanitario che è costretto a svolgere turni massacranti. A queste gravi negligenze - sottolinea Vietri- si aggiunge la chiusura del pronto soccorso di Scafati che, invece, potrebbe contribuire a decongestionare l'afflusso di pazienti verso il presidio ospedaliero di Nocera Inferiore che, tutt'oggi, si ritrova a dover coprire un enorme bacino di utenza che comprende non solo i comuni dell'Agro nocerino sarnese ma anche parte dell'hinterland napoletano. Questa drammatica realtà, che accomuna l'Umberto I con altri ospedali del territorio regionale, è frutto di una malagestione del settore della Sanità, che dura ormai da ben dieci anni, da parte dell'amministrazione regionale di centrosinistra guidata dal presidente De Luca. Dispiace ma certamente non sorprende- aggiunge Vietri - leggere le dichiarazioni di alcuni amministratori locali che si cimentano goffamente in una difesa d'ufficio del loro governatore soltanto perché compagno di partito. E inoltre, omettono di dire, che fin dal suo insediamento alla Regione ha voluto mantenere per se' proprio la delega alla Sanità. Chiederò dunque al Ministro Schillaci quali iniziative di competenza intende intraprendere, a tutela della salute pubblica, compreso l'invio di Ispettori Ministeriali, per verificare lo stato in cui opera il pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore, con l'urgenza richiesta dalla straordinaria gravità della situazione, per porvi rimedio e accertarne le relative cause e le eventuali connesse responsabilità", conclude Vietri.