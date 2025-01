Educazione sessuale, MS5 a governo: nostra Pdl pronta da tre anni "Discutiamola subito, piuttosto che continuare a fare becera e sterile propaganda”

“Le parole di ieri del ministro Ciriani nel corso del question time, rispondendo a un’interrogazione della Lega, non fanno altro che confermare il dirottamento del Fondo da 500.000 dall’educazione affettiva e sessuale con quella alla fertilità, qualsiasi cosa essa significhi. In Legge di Bilancio hanno infatti approvato obtorto collo il nostro emendamento che ne prevede l’introduzione nelle scuole secondarie, ma poi si sono parati con un Ordine del Giorno che destina quei soldi a favore di una vera e propria informazione di regime, anziché promuovere una cultura della non violenza, del rispetto e del consenso verso la piena parità di genere, provando a scardinare quell’orribile patriarcalismo di cui è intrisa la nostra società. Invece di alzare muri su inesistenti teorie gender, come ha fatto ieri in modo vergognoso il deputato Sasso, si dovrebbero aprire voragini di riflessione. Abbiamo una nostra proposta di legge pronta sull’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, bloccata ormai da 3 anni. Discutiamola subito, piuttosto che continuare a fare becera e sterile propaganda”.

Così in una nota le parlamentari del Movimento 5 Stelle nella commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino.