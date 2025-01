Bilotti (M5s), al via gli incontri con i Gruppi territoriali salernitani Il 2 febbraio riunione provinciale a Salerno in vista delle elezioni regionali

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, ha incontrato, ieri, venerdì, il Gruppo territoriale di Salerno del M5s per rafforzare il dialogo con il territorio, aggiornando i presenti sul proprio lavoro in Parlamento e ascoltando le istanze locali. La parlamentare salernitana dà, così, il via a una serie di appuntamenti che la vedrà impegnata in provincia di Salerno per incontrare i Gruppi territoriali per «essere al loro fianco e dare risposte ai problemi dei cittadini».

Bilotti è stata accolta, a Salerno, dal rappresentante del Gruppo, Arturo Cosenza De Lauro, e dagli iscritti al Gruppo territoriale del comune capoluogo. Alla riunione è intervenuto anche il già parlamentare e già sottosegretario di Stato, Andrea Cioffi. «Sono molto felice di essere qui per incontrare il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Salerno», commenta Bilotti, sottolineando che «la linfa della mia attività politica è stata, da sempre, sin dal primo mandato da deputata e poi oggi da senatrice, il contatto con il territorio».

La senatrice del M5s si dice «grata a quelli che, una volta, furono i MeetUp e che, oggi, si sono evoluti in Gruppi territoriali». «Sono queste – evidenzia - le vere sentinelle del territorio che mi permettono di avere un’osmosi continua tra il lavoro che viene svolto a livello territoriale e quello che viene fatto negli uffici a Roma». «Senza le attenzioni che queste persone pongono al territorio e alla vita di tutti i giorni che presenta diverse criticità – rimarca la parlamentare - noi rappresentanti istituzionali a tutti i livelli non saremmo in grado di essere, in qualche modo, d’aiuto, per quelle che sono le nostre possibilità».

Poi, l’annuncio perché «’incontro con il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Salerno – anticipa Bilotti - rappresenta l’avvio di un “tour” in provincia di Salerno. E, dunque, è un appuntamento che ripeterò periodicamente con tutti i Gruppi territoriali del Salernitano che avranno piacere a incontrarmi, un piacere assolutamente reciproco». In vista delle elezioni regionali in Campania, inoltre, Anna Bilotti sarà presente il 2 febbraio prossimo alle 10.00, all'hotel Polo Nautico di Salerno, alla riunione provinciale a Salerno, una delle tappe del tour del M5s che toccherà tutti i capoluoghi campani.