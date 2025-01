Piazza Cavour ancora oppressa da residui del cantiere, Pessolano: si intervenga "Container vista mare utilizzati dagli extra-comunitari"

“Piazza Cavour è ancora oppressa dai cantieri: è trascorso ormai quasi un anno dallo stop ai lavori eppure la piazza non è stata restituita ai cittadini salernitani. Lo scempio a uno degli angoli più belli della nostra città a causa dell’inerzia dell’amministrazione continua senza sosta”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “L’unica azione compiuta dopo gli ultimi sviluppi della vicenda giudiziario-amministrativa è stata la liberazione delle due traverse che congiungono il Lungomare Trieste con via Roma e viceversa nei due sensi di marcia. I posti auto presenti al centro della piazza non sono stati ripristinati, la parte centrale, pedonale, è ancora cancerizzata, e ai lati insistono ancora i containers vista mare impiegati durante la lunga, tumultuosa e inconcludente fase di lavori. In particolare queste strutture, dotate anche di bagno chimico, stanno iniziando a rappresentare fonte di un serio rischio per la sicurezza e la pubblica incolumità: sono, infatti, spesso, impiegate come bivacco temporaneo da parte di cittadini extra-comunitari e senza fissa dimora”. “E’ fondamentale procedere alla liberazione dello spazio di Piazza Cavour un tempo destinato a parcheggio, per consentire la sosta breve e favorire le attività commerciali della zona, a lungo penalizzate. E, al tempo stesso, rimuovere quanto prima container e barriere di delimitazione dei cantieri dalle altre aree della piazza dove ormai da anni non si compie alcun lavoro, ancor di più alla luce della morte dell’originario e discutibile progetto di riqualificazione. La città, anche in occasione delle Luci d’Artista 2024-2025 che ormai si avviano alla conclusione, ha offerto, ancora una volta, un pessimo biglietto da visita a tutti coloro che hanno transitato in uno dei suoi punti nevralgici. I cittadini salernitani, al contempo, non possono più usufruire della piazza, che è ancora oltraggiata dalla presenza di un cantiere che è l'emblema del fallimento di un'amministrazione che dimentica i nostri angoli più belli”.