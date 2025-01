Sanità, Vietri (FdI): "Da De Luca furbata elettorale su nomine dirigenziali" "Invece di occuparsi delle numerose emergenze che affliggono la Sanità regionale"

"Invece di occuparsi delle numerose emergenze che affliggono la Sanità regionale, De Luca continua a fare nomine dirigenziali per accentrare sempre di più il suo potere". Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. "La Giunta De Luca ha approvato, lo scorso 7 gennaio, l’avviso pubblico per nominare ben 14 dirigenti delle Asl della Campania e dei principali ospedali della regione nonostante il contratto di quelli attualmente in carica scada il prossimo mese di agosto. Non solo. Ma l’intenzione del presidente De Luca è quella di far sottoscrivere ai nuovi dirigenti contratti di cinque anni e non più di tre. Una mossa elettorale, o meglio una furbata elettorale, che gli consente di ipotecare la gestione della sanità per la prossima legislatura, anche nel caso in cui la Corte Costituzionale si esprimesse contro il terzo mandato". Per Vietri "il poltronificio messo in piedi da De Luca va sradicato completamente perché ha portato solo danni nella nostra regione. A partire proprio dalla Sanità visto che, a distanza di dieci anni dal suo insediamento, abbiamo file di ambulanze davanti agli ospedali, pazienti abbandonati anche per giorni sulle barelle nei corridoi dei reparti, liste di attesa infinite, perenne carenza di personale scaturita da oltre 10 anni di blocco del turnover, in cui i governi tecnici o di sinistra hanno preferito strapagare esterni gettonisti invece di valorizzare i medici del Servizio sanitario nazionale. La Campania, per una serie di indicatori, resta nei fanalini di coda nazionali tra le regioni per la Sanità e non solo. Secondo il rapporto di Svimez, ad esempio, l'aspettativa di vita risulta più bassa rispetto alla media nazionale, le morti ‘evitabili’ sono maggiori, così come la migrazione sanitaria verso altre regioni. L’Agenas ha poi recentemente individuato nella Asl Napoli 1 Centro la peggiore d'Italia. Tra i criteri analizzati a pesare molto di più è l'assistenza ospedaliera". "Questa - sottolinea Vietri - è la Sanità dei record negativi che De Luca tenta di nascondere utilizzando la polemica sul terzo mandato come arma di distrazione di massa. Ma i cittadini conoscono bene qual è la drammatica realtà che hanno davanti agli occhi tutti i giorni. La Regione ha bisogno di un presidente che per storia, esperienza politica e capacità amministrativa agisca nell’interesse dei campani. E la persona giusta, che incarna questo identikit, è sicuramente il Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli. Siamo pronti a liberare la Campania" conclude Vietri.