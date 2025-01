Salerno, la sinistra alternativa si riunisce: "Una città migliore è possibile" Confronto a più voci per lavorare ad un nuovo progetto unitario

"Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per Salerno". È il messaggio lanciato dalla sinistra alternativa e da tutte le sigle che hanno aderito all'assemblea pubblica svoltasi ieri mattina presso il cinema San Demetrio. Un momento politico voluto da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e dai gruppi civici che in occasione delle ultime Amministrative hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Elisabetta Barone.

"L’assemblea pubblica del 25 gennaio è stata un importante momento di partecipazione attiva, un’occasione preziosa per dare voce alle cittadine e ai cittadini di Salerno. Siamo profondamente soddisfatti per la straordinaria adesione e per la qualità del confronto emerso", si legge in una nota diffusa dagli organizzatori. "Un sentito ringraziamento alla giornalista Erika Noschese e al giornalista Eduardo Scotti per aver coordinato con grande professionalità e imparzialità gli interventi, garantendo un dialogo costruttivo e rispettoso. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti, a chi ha inviato segnalazioni all’email dedicata e a chi ha posto l’attenzione sulle tante criticità che riguardano la nostra città. Come organizzatori ci impegniamo a trasformare le istanze raccolte in risposte progettuali e concrete condivise che discuteremo insieme in una nuova assemblea".