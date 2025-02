Regionali, Fico da Salerno: "Costruiamo una coalizione ampia, poi i nomi" Messaggio del presidente Conte: "La Campania è centrale per noi"

Non commenta l'operato di Vincenzo De Luca né il toto-nomi per la candidatura alla presidenza della Regione Campania che lo vede tra i papabili insieme all'ex ministro Sergio Costa. Ma da Salerno, dove è intervenuto all'assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico rilancia la strada del campo largo per contrastare l'avanzata del centrodestra. "Credo che quello che, oggi, conta davvero fino in fondo è la coalizione che noi andiamo a costruire. Poi, costruendo la coalizione e sulla base delle tematiche, perché non si può non passare da sanità, trasporti, ambiente e scuola, vedremo. Oggi, è molto importante costruire una coalizione sana, partecipata, collegiale dove ci sono all'interno anche società civile, progressisti, riformisti".

Ad arricchire la riunione salernitana del Movimento 5 Stelle, che si è aperta con un ricordo del senatore Franco Castiello, anche il messaggio di Giuseppe Conte. "E' importante questo dialogo, è importante l'ascolto delle comunità locali, un progetto politico serio per la campagna elettorale regionale parte dall'ascolto dei bisogni concreti delle comunità locali. Quindi, buon confronto, buon dialogo. E tutti insieme lavoriamo per rafforzare la presenza del Movimento 5 Stelle in Campania perché, per noi, è una regione fondamentale anche in vista del quadro nazionale".

Una partita che resta aperta ad ogni scenario. Mentre Vincenzo De Luca tira dritto sulla strada del terzo mandato, il Pd starebbe valutando di appoggiare un esponente dei 5 Stelle, replicando l'alleanza già risultata vincente a Napoli con Manfredi.